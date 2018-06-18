Мундиаль-2018.Какие встречи состоятся сегодня

В рамках стартовавшего в России 21-го чемпионата мира 18-го июня состоятся 3 встречи: в группе G состоятся матчи Бельгия - Панама (в 19:00 по ереванскому времени) и Тунис - Англия (22:00), а в группе F встретятся сборные Швеции и Южной Кореи (16:00).



Как передает «Арменпресс», игра сборных Швеции и Южной Кореи состоится в Нижнем Новгороде и начнется в 16։00 по ереванскому времени. В этой группе Мексика неожиданно победила Германию, которая являлась одним из главных фаворитов турнира. Победитель матча Швеция и Южная Корея сравнится с Мексикой.



В группе G сыграют сборные Бельгии и Панамы.

Матч Бельгия - Панама состоится на стадионе «Фишт» в Сочи (в 19։00 по ереванскому времени).

В 22:00 по ереванскому времени состоится игра Тунис-Англия.