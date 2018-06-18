Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

Постоянные представители ОБСЕ посетят Южный Кавказ


Постоянные представители ОБСЕ, в составе 25 человек, 18-го-22-го июня  посетят Южный Кавказ: они ;побывают в Армении, Грузии, Азербайджане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба офиа ОБСЕ. В странах Южного Кавказа они встретятся с представителями властей, гражданского общества.

Цель визита – подтвердить поддержку стабильности, миру и процветанию в регионе со стороны ОБСЕ.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации