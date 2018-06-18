В Нидерландах микроавтобус врезался в пешеходов во время фестиваля

Микроавтобус врезался в понедельник в толпу пешеходов на фестивале PinkPop в Нидерландах, в результате чего один человек погиб, три пострадали. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reutersсо ссылкой на полицию.

По его сведениям, водитель белого транспортного средства скрылся с места происшествия.





