В рамках уголовного дела «Дона Пипо» задержаны еще четыре человека, являющихся гражданами России: СНБ

Служба национальной безопасности Армении обнародовала новые подробности по делу о задержании криминального авторитета Артура Асатряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Службы национальной безопасности Армении.



Как уже сообщалось, 23-го мая 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту подготовки убийства Артура Асатряна по прозвищу «Дон Пипо». Трое из четырех обвиняемых в данном преступлении на начальном этапе следствия заявили, что 21-го мая 2017 года были похищены и три дня незаконно удерживались в различных местах города Эчмиадзина, где подвергались избиению, у них требовали признаться в том, кто заказчик убийства.



1-го июня 2017 по факту похищения данных лиц было возбуждено новое уголовное дело. Во время предварительного следствия был получен ряд данных, подтверждающих факт похищения, в том числе, в телефоне одного из похищенных была обнаружена видеозапись, из которой следует, что похитители у содержащихся в неволе лиц, озвучивая угрозы, требовали назвать имя заказчика убийства, причем вопросы озвучивались со стороны лица по имени Пипо.

Орган, осуществляющий производство, лицам, похищенным и обвиняемым в подготовке убийства, множество раз предлагал дать детальные показания об обстоятельствах похищения, об исполнителях и организаторах, однако по тем или иным причинам они воздержались от дачи показаний и участия в следственных действиях.



Несмотря на это обстоятельство, после того, как дело по эпизоду подготовки убийства с обвинительным заключением было направлено в суд, активные следственные действия по части похищения были продолжены, также были предприняты соответствующие оперативно-розыскные меры.



"В результате, 16-го июня 2018 года во время обысков в принадлежащем Артуру Асатряну особняке в Эчмиадзине было обнаружено большое количество незаконно хранившегося оружия и боеприпасов, в частности, два автомата «АК-74», заряженные 56 патронами; один пистолет «ТТ» 7.62-мм калибра, заряженные 8 патронами; пистолет «АПС» 9-мм калибра, заряженный 10 патронами; два пистолета марки «Беретта» 9-мм калибра, заряженные 34 патронами; барабанный пистолет марки «Кольт», - сообщает пресс-центр СНБ.



Артур Асатрян подвергнут приводу и задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1-м, 2-м, 3-м и 6-м статьи 131-й УК (Похищение трех человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и частью 2-й статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В рамках того же уголовного дела задержаны еще четыре человека, являющихся гражданами России, предположительно являющихся телохранителями Асатряна, которые по предварительному сговору с последним незаконно хранили обнаруженные оружие и боеприпасы.



«Орган, осуществляющий производство, для обеспечения всестороннего, полного и объективного следствия сегодня также ожидает, что похищенные лица, тем не менее, дадут исчерпывающие показания относительного произошедшего», - отмечается в сообщении.