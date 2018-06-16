Известны стартовые составы матча Аргентина-Исландия

Известны стартовые составы матча Аргентина-Испания – первой игры в группе D.

Как передает Арменпресс, аргентинцы выйдут на поле в следующем составе: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья, Ди Мария, Меса, Месси, Агуэро.

Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Финнбогасон.

Встреча начнётся в 17:00 по ереванскому времени.