Известны стартовые составы матча Аргентина-Исландия
16:24, 16 Июнь, 2018
Известны стартовые составы матча Аргентина-Испания – первой игры в группе D.
Как передает Арменпресс, аргентинцы выйдут на поле в следующем составе: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья, Ди Мария, Меса, Месси, Агуэро.
Исландия: Халльдоурссон, Севарссон, Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Сигурдссон, Гуннарссон, Халльфредссон, Финнбогасон.
Встреча начнётся в 17:00 по ереванскому времени.