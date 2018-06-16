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Создание в Армении центра атомной медицины технологически и финансово сложно — министр


Создание  в  Армении центра атомной медицины —технологически и финансово сложный процесс. 

Как  передает Арменпресс, об этом сказал министр здравоохранения Арсен Торосян в ходе  встречи в  центре  досуга «Лофт».

По его словам, центр построен на государственные и кредитные средства, так  что нужно сделать все, чтобы  он начал функционировать.

«Большой вопрос, нужен был такой центр в  Армении или нет. Но коль скоро он построен, нам нужно сделать все, чтобы  он начал функционировать. Я поговорю с компанией, которая ответственна  за запуск центра, и только после  этого станет ясно, когда он заработает», — сказал  министр.

Он добавил, что одно исследование в центре может стоить около 1000 долларов. «Мы  должны понять, сколько услуг за такие  деньги государство может купить для  своих граждан. Одного создания центра мало», — сказал  Арсен Торосян.

 

 

 

 




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