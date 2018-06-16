Создание в Армении центра атомной медицины технологически и финансово сложно — министр

Создание в Армении центра атомной медицины —технологически и финансово сложный процесс.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр здравоохранения Арсен Торосян в ходе встречи в центре досуга «Лофт».

По его словам, центр построен на государственные и кредитные средства, так что нужно сделать все, чтобы он начал функционировать.

«Большой вопрос, нужен был такой центр в Армении или нет. Но коль скоро он построен, нам нужно сделать все, чтобы он начал функционировать. Я поговорю с компанией, которая ответственна за запуск центра, и только после этого станет ясно, когда он заработает», — сказал министр.

Он добавил, что одно исследование в центре может стоить около 1000 долларов. «Мы должны понять, сколько услуг за такие деньги государство может купить для своих граждан. Одного создания центра мало», — сказал Арсен Торосян.