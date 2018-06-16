Никол Пашинян и Бако Саакян посетили новую церковь Св.Вардананц в Чартаре

16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с однодневным визитом в Арцахскую республику.

Никол Пашинян в сопровождении президента Бако Саакяна и членов правительства Арцаха посетил новую церковь Св.Вардананц в ЧартареМартунинского района, освящение которой состоялось сегодня утром. Главы Армении и Арцаха присутствовали на церемонии освящения и молебне, которые провел предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви Паргев.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА.

Строительство церкви началось в 2014г. — на средства уроженца Чартара, проживающего ныне в России благотворителя Владимира Авакяна.