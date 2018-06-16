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Никол Пашинян и Бако Саакян посетили новую церковь Св.Вардананц в Чартаре


16 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с однодневным визитом в Арцахскую республику. 

Никол Пашинян в  сопровождении президента  Бако Саакяна и членов правительства  Арцаха посетил новую церковь Св.Вардананц в  ЧартареМартунинского района, освящение  которой  состоялось сегодня  утром. Главы Армении и Арцаха присутствовали на  церемонии освящения и молебне, которые  провел предстоятель Арцахской епархии Армянской  Апостольской церкви Паргев.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   правительства РА.

Строительство церкви началось в 2014г. — на средства уроженца  Чартара, проживающего ныне  в России благотворителя Владимира  Авакяна.




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