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Сотрудники СНБ задержали Дона Пипо


Сотрудники Службы  национальной безопасности в собственном особняке  задержали и доставили в  полицию Артура  Асатряна, известного по кличке Дон Пипо.

Как  передает Арменпресс, в  видеоматериале  канала A1+ ясно видно, как Артур  Асатрян садится в машину сотрудников СНБ.  

В  беседе с Арменпресс пресс-секретарь СНБ Самсон  Галстян прокомментировал видеоматериал: «Вы видите то, что видите. Я  могу  только подтвердить, что операция  продолжается, по окончании ее мы  выступим с заявлением».

Ранее он сообщил, что СНБ Армении проводит специальные действия в Эчмиадзине.

 




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