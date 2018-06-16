Сотрудники СНБ задержали Дона Пипо

Сотрудники Службы национальной безопасности в собственном особняке задержали и доставили в полицию Артура Асатряна, известного по кличке Дон Пипо.

Как передает Арменпресс, в видеоматериале канала A1+ ясно видно, как Артур Асатрян садится в машину сотрудников СНБ.

В беседе с Арменпресс пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян прокомментировал видеоматериал: «Вы видите то, что видите. Я могу только подтвердить, что операция продолжается, по окончании ее мы выступим с заявлением».

Ранее он сообщил, что СНБ Армении проводит специальные действия в Эчмиадзине.