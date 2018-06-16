В Китае три человека погибли в результате крушения вертолета
Три члена экипажа погибли в результате крушения спасательного вертолета в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает центральное телевидение страны.
Вертолет со спасательной миссией направлялся из больницы города Куньминь в госпиталь города Аньнин. Вертолет потерпел крушение в районе Сишань города Куньмин. Все три члена экипажа, находившиеся на борту воздушного судна, погибли, передает телевидение.
Что стало причиной аварии, пока не сообщается.
- 16:10 В Литве граждане Азербайджана избили американского солдата
- 16:05 Мхитарян участвовал в презентации MickiToy
- 15:31 Создание в Армении центра атомной медицины технологически и финансово сложно — министр
- 15:27 Никол Пашинян и Бако Саакян посетили новую церковь Св.Вардананц в Чартаре
- 15:19 Сотрудники СНБ задержали Дона Пипо
- 15:15 В Китае три человека погибли в результате крушения вертолета
- 15:08 Полиция выявила новый случай хищения: государству возвращены около 20 млндрамов
- 15:00 Арсен Торосян заверяет: переход на электронную систему здравоохранения будет плавным и неспешным
- 14:39 Пожар в одной из ванадзорских аптек — сгорел склад медикаментов, частично повреждено имущество
- 14:37 В Калифорнии пациентам вернули право на эвтаназию
- 13:59 Министр культуры Лилит Макунц навестила в больнице Ерванда Манаряна
- 13:23 Минздрав исследует вероятность заражения людей туберкулезом в зоологическом саду
- 13:21 Задействован официальный сайт Генриха Мхитаряна
- 13:17 За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2500 выстреловпо армянским позициям
- 13:13 На пленарном заседании ПА Евронест состоится обсуждение проекта ратификации актуальной резолюции о поощрении Соглашения РА-ЕС
- 13:10 В парке Победы были показаны обмундирование и еда военнослужащих
- 12:42 Дожди в Армении продолжатся
- 12:39 В Сюникской области 15-летнюю девочку нашли повешенной
- 12:17 СНБ проводит действия в Эчмиадзине, в том числе и в особняке Манвела Григоряна
- 12:12 Пашинян поехал в Арцах
- 11:52 В Индонезии гигантский питон проглотил женщину
- 11:33 Кардашьян не исключила возможности выдвижения на пост президента США
- 11:32 На одной из станций метро применен газовый пистолет — подозреваемые выявлены
- 11:09 Европейские индексы - 15-06-18
- 11:08 Американские индексы снизились - 15-06-18
- 11:07 Цены на цветные металлы - 15-06-18
- 11:06 Цены на драгоценные металлы снизились - 15-06-18
- 11:05 Цены на нефть снизились - 15-06-18
- 11:00 #CultTalk: визит в Армению вдохновил Пендерецкого на новое произведение
- 10:37 Мундиаль-2018: сегодняшние встречи
- 10:28 Аронян делит 2-3 места после 9 туров по блиц-шахматам
- 15.06-22:27 Никол Пашинян дал интервью агентству Russia Today
- 15.06-22:23 Никол Пашинян заявил, что в его отношениях с Путиным нет тёмных углов
- 15.06-22:11 Тариф на газ не касается армяно-российских отношений, это внутриармянская проблема: Никол Пашинян
- 15.06-21:32 Государственный долг Италии достиг исторического максимума
12:23, 09.06.2018
Просмотрели 1970 раз Армянская сторона позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте
16:54, 10.06.2018
Просмотрели 1941 раз Робер Гедигян в своих фильмах видит силу для преодоления трудностей в Армении — начался ретроспективный показ
11:18, 09.06.2018
Просмотрели 1324 раз Спектакль о героях Апрельской войны взволновал супругу премьера и министра культуры
16:00, 10.06.2018
Просмотрели 1267 раз Премьер Армении посетит Москву на следующей неделе
16:18, 12.06.2018
Просмотрели 1180 раз Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство РФ и поздравил руководство РФ с Днем России