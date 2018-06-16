Полиция выявила новый случай хищения: государству возвращены около 20 млндрамов

По материалам полиции было выяснено, что в мае-2017 между прежними руководствами компаний «Биг энерго» и «Высоковольтные электрические сети» было подписано соглашение, согласно которому компания «Биг Энерго» в течение 200 дней должна была осуществить двухслойную покраску 134 металлических опор алюминиевой пылью. Как сообщили Арменпресс в полиции, стоимость покрасочных работ —94.700.000драмов. Технический контроль за проведением работ должны были осуществлять соответствующие официальные представители компании «Высоковольтные электрические сети.

Официальные представители компании «Высоковольтные электрические сети» недобросовестно выполняли свои обязанности по контролю, предусмотренные подписанным соглашением. В результате руководство компании «Биг Энерго», с умыслом хищения предусмотренных на покраску сумм, составило сфальсифицированные исполнительные акты о выполнении работы в полном объеме, которые подписали и официальные лица, осуществляющие технический контроль за выполнением работ.

Таким образом, компания «Биг энерго» путем хищения присвоило сумму особо крупных размеров — 20 млндрамов.

В ходе подготовки материалов полицейские провели разъяснительную работу с руководством компании «Биг Энерго», в результате чего нанесенный государству ущерб был возмещен.

Материалы уголовного дела, возбужденного полицией по данному факту,переданы на дальнейшее расследование в Следственный комитет.