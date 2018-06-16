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Арсен Торосян заверяет: переход на электронную систему здравоохранения будет плавным и неспешным


Переход  на электронную систему  здравоохранения  будет плавным  и неспешным – без всякого принуждения и с максимальным учетом рисков.

Как  передает Арменпресс, об этом сказал министр здравоохранения Арсен Торосян в ходе  встречи в  центре  досуга «Лофт». Он считает, что без этого трудно иметь качественную и современную систему  здравоохранения. 

«В прошлом году  Армения заключила с одной компанией контракт на 15 лет – по организации в республике электронной системы  здравоохранения. Мы  конструктивно сотрудничаем с этой компанией», - сказал Торосян.

Относительно электронных аптек он подчеркнул, что в правительстве рассматривается проект, согласно которым аптеки смогут реализовать товар путем доставок – без проблем с законом.

 

 

 




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