Арсен Торосян заверяет: переход на электронную систему здравоохранения будет плавным и неспешным

Переход на электронную систему здравоохранения будет плавным и неспешным – без всякого принуждения и с максимальным учетом рисков.

Как передает Арменпресс, об этом сказал министр здравоохранения Арсен Торосян в ходе встречи в центре досуга «Лофт». Он считает, что без этого трудно иметь качественную и современную систему здравоохранения.

«В прошлом году Армения заключила с одной компанией контракт на 15 лет – по организации в республике электронной системы здравоохранения. Мы конструктивно сотрудничаем с этой компанией», - сказал Торосян.

Относительно электронных аптек он подчеркнул, что в правительстве рассматривается проект, согласно которым аптеки смогут реализовать товар путем доставок – без проблем с законом.