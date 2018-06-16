В Калифорнии пациентам вернули право на эвтаназию

Апелляционный суд Калифорнии в США восстановил действие закона, разрешающего прибегать к эвтаназии смертельно больным людям. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Los Angeles Times.



Этот закон позволяет пациентам, которым осталось жить менее полугода, принимать смертельные лекарства.

Ранее в мае судья Высшего суда округа Риверсайд Даниэль Оттолия постановил, что закон не соответствует конституции. Как отмечает издание, причиной такого решения стало то, что закон был принят в ходе сессии, посвященной вопросам здравоохранения, с чем акт об эвтаназии не имеет ничего общего.

"Это постановление приносит облегчение некоторым калифорнийским пациентам, их семьям и врачам", — заявил генпрокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра, которого цитирует издание.

Противники закона могут подать петицию против решения суда до 2 июля, пишет издание.

По данным американских СМИ, эвтаназия легализована в штатах Вашингтон, Орегон, Калифорния, Вермонт, Монтана, Колорадо и Гавайи.