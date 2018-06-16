Министр культуры Лилит Макунц навестила в больнице Ерванда Манаряна

Министр культуры ЛилитМакунц навестила в больнице Эребуни актера Ерванда Манаряна.

Как передает Арменпресс, соответствующие фотографии размещены в Facebook.

Прославленного армянского артиста, режиссера и сценариста Ерванда Манаряна доставили в больницу с переломом ноги.