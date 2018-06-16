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Министр культуры Лилит Макунц навестила в больнице Ерванда Манаряна


Министр культуры ЛилитМакунц навестила в больнице Эребуни актера  Ерванда Манаряна.

Как  передает Арменпресс, соответствующие  фотографии размещены в Facebook.

Прославленного армянского артиста, режиссера  и сценариста Ерванда Манаряна  доставили в больницу с переломом ноги.




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