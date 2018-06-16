Минздрав исследует вероятность заражения людей туберкулезом в зоологическом саду

Минздрав исследует вероятность заражения людей туберкулезом в результате вспышки в зоологическом саду в начале года.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге 16 июня сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

По его словам после февраля случаев туберкулеза не было зафиксировано. «Исследования заражения людей завершается. Все сотрудники зоопарка обследованы», - сказал министр, заверив, что сегодня его ведомство выступит с заявлением.

15 июня МЗ обратилось с заявлением, в котором призывало родителей проявлять бдительность при посещении зоопарка. Опасности как таковой нет, особенно с учетом того, что у сотрудников эта болезнь не обнаружена. И тем не менее МЗ советует не подпускать детей к животным, не кормить их.

МЗ не исключает заражения воздушно-капельным путем – именно так часто заболевают сотрудники ферм.

В результате туберкулеза в январе-феврале зафиксированы 4 случая падежа разных видов животных. В зоопарке заверили, что в этот период ЗС был закрыт для посетителей.