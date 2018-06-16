Задействован официальный сайт Генриха Мхитаряна

Задействован официальный сайт полузащитника национальной сборной Армении и лондонского клуба Arsenal Генриха Мхитаряна.

Как передает Арменпресс, на сайте mkhitaryan.am размещены биография футболиста, история его карьеры, фото. На сайте проводится сетевая продажа игры с его изображением MickiToy.

Генрих Мхитарян начинал в ереванском «Пюнике», выступал в составе донецкого «Шахтера», дортмундской «Боруссии», английской ManchesterUnited и лондонского Arsenal. Мхитарян – посол доброй воли ЮНИСЕФ в Армении.