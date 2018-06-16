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Задействован официальный сайт Генриха Мхитаряна


Задействован официальный сайт полузащитника национальной  сборной  Армении и лондонского клуба Arsenal Генриха Мхитаряна.

Как  передает Арменпресс, на сайте mkhitaryan.am размещены  биография футболиста, история  его карьеры, фото. На сайте  проводится сетевая продажа игры с  его изображением MickiToy.

Генрих Мхитарян начинал в  ереванском «Пюнике», выступал в  составе  донецкого «Шахтера», дортмундской  «Боруссии», английской ManchesterUnited  и лондонского Arsenal. Мхитарян – посол доброй  воли ЮНИСЕФ в Армении.

 




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