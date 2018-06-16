За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2500 выстреловпо армянским позициям

За период времени 10–16 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих силпротивникнарушил режим прекращения огня около 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстрелов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

Кроме указанных нарушений, в течение недели на различных участках линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечены передвижения и скопления живой силы и боевой техники азербайджанской армии.

Передовые силы АО Арцаха продолжают осуществлять полный контроль на передовой и предпринимают необходимые шаги —исходя из ситуации.