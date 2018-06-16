Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 2500 выстреловпо армянским позициям


За период времени 10–16 июня на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих силпротивникнарушил режим прекращения огня около 250 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2500 выстрелов.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

Кроме  указанных нарушений, в течение  недели на различных участках линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил отмечены передвижения и скопления живой силы и боевой техники азербайджанской армии. 

Передовые  силы  АО Арцаха продолжают осуществлять полный контроль на передовой и предпринимают необходимые  шаги  —исходя из ситуации.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации