На пленарном заседании ПА Евронест состоится обсуждение проекта ратификации актуальной резолюции о поощрении Соглашения РА-ЕС

На предстоящем пленарном заседании ПА Евронест армянская делегация представит на обсуждение проект ратификации актуальной резолюции о поощрении Соглашения РА-ЕС о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, представленный на утверждение в национальных парламентах стран Евросоюза.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал глава делегации Армении на ПА Евронест, председатель постоянного комитета по внешним отношениям НС РА Армен Ашотян.

«26 июня на предстоящем в Брюсселе пленарном заседании ПА Евронест армянская делегация представит на обсуждение проект ратификации актуальной резолюции поощрения Соглашения РА-ЕС о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, представленный на утверждение в национальных парламентах стран Евросоюза. Представленный документ, опираясь на ратифицированное НС РА в 2018г. Соглашение РА-ЕС о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, еще раз подтверждает взятое РА обязательство о расширенных стратегических и амбициозных отношениях с ЕС, призывая национальные парламенты стран-членов ЕС ратифицировать Соглашение без необоснованных затягиваний», - написал Ашотян.

Он добавил также, что проект подчеркивает ратификацию Соглашения до выборов 2019г. Ашотян заверяет, что парламентская дипломатия не пожалеет усилий для принятия этого актуального проекта в качестве важного шага к продвижению государственных интересов Армении и стимулирования отношений РА-ЕС.