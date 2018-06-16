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На пленарном заседании ПА Евронест состоится обсуждение проекта ратификации актуальной резолюции о поощрении Соглашения РА-ЕС


На предстоящем пленарном заседании ПА Евронест армянская делегация представит на обсуждение проект ратификации актуальной резолюции о поощрении Соглашения  РА-ЕС о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, представленный на утверждение в национальных парламентах стран Евросоюза.

Как  передает Арменпресс, об этом в Facebook написал глава  делегации Армении на ПА  Евронест, председатель постоянного  комитета по внешним отношениям НС РА Армен Ашотян.  

«26 июня на предстоящем в Брюсселе пленарном заседании ПА Евронест армянская делегация представит на обсуждение проект ратификации актуальной резолюции поощрения Соглашения  РА-ЕС о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, представленный на утверждение в национальных парламентах стран Евросоюза. Представленный документ, опираясь на ратифицированное НС РА  в 2018г. Соглашение  РА-ЕС о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, еще раз подтверждает взятое  РА  обязательство о расширенных стратегических и амбициозных отношениях с ЕС, призывая национальные парламенты  стран-членов  ЕС ратифицировать Соглашение без необоснованных затягиваний», - написал Ашотян. 

Он добавил также, что проект подчеркивает ратификацию Соглашения  до выборов 2019г. Ашотян заверяет, что парламентская дипломатия  не  пожалеет усилий для  принятия  этого актуального проекта в качестве важного  шага к продвижению государственных интересов Армении и стимулирования  отношений  РА-ЕС.

 

 




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