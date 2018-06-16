В парке Победы были показаны обмундирование и еда военнослужащих

В парке Победы были показаны выдаваемые рядовым и младшим офицерам срочной службыобмундирование, постельное белье, обувь, еда и др.

Как передает Арменпресс, в рамках показа состоялось угощение всех присутствующих блюдами, которые подаются в ВС РА.

В программе мероприятия также показ дидактических материалов нормативных порций, выдаваемых военнослужащим срочной службы.