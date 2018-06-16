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В парке Победы были показаны обмундирование и еда военнослужащих


В  парке Победы  были  показаны выдаваемые рядовым и младшим офицерам срочной службыобмундирование, постельное белье, обувь, еда и др. 

Как  передает Арменпресс, в рамках показа состоялось угощение всех присутствующих блюдами, которые  подаются в ВС РА. 

В программе  мероприятия также показ дидактических материалов нормативных порций, выдаваемых военнослужащим срочной  службы.




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