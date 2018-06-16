Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Дожди в Армении продолжатся


16 июня вечером, 17-21 июня вечером и ночью на значительной территории Армении   ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

В   отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не  изменится.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

В Ереване 16 июня вечером, 17-21 июня вечером и ночью ожидаются кратковременные  дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.




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