Дожди в Армении продолжатся

16 июня вечером, 17-21 июня вечером и ночью на значительной территории Армении ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

В отдельных районах возможен град.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

В Ереване 16 июня вечером, 17-21 июня вечером и ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.