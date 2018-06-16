СНБ проводит действия в Эчмиадзине, в том числе и в особняке Манвела Григоряна
СНБ Армении проводит специальные действия в Эчмиадзине.
Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян. «Я сейчас могу подтвердить, что в Эчмиадзине проводятся действия, и не только в особняке Манвела Григоряна. Дополнительная информация будет позже», - сказал он.
Корреспондент Арменпресс утром видел сотрудников Службы национальной безопасности у особняка Артура Асатряна.
- 12:42 Дожди в Армении продолжатся
- 12:39 В Сюникской области 15-летнюю девочку нашли повешенной
- 12:17 СНБ проводит действия в Эчмиадзине, в том числе и в особняке Манвела Григоряна
- 12:12 Пашинян поехал в Арцах
- 11:52 В Индонезии гигантский питон проглотил женщину
- 11:33 Кардашьян не исключила возможности выдвижения на пост президента США
- 11:32 На одной из станций метро применен газовый пистолет — подозреваемые выявлены
- 11:09 Европейские индексы - 15-06-18
- 11:08 Американские индексы снизились - 15-06-18
- 11:07 Цены на цветные металлы - 15-06-18
- 11:06 Цены на драгоценные металлы снизились - 15-06-18
- 11:05 Цены на нефть снизились - 15-06-18
- 11:00 #CultTalk: визит в Армению вдохновил Пендерецкого на новое произведение
- 10:37 Мундиаль-2018: сегодняшние встречи
- 10:28 Аронян делит 2-3 места после 9 туров по блиц-шахматам
- 15.06-22:27 Никол Пашинян дал интервью агентству Russia Today
- 15.06-22:23 Никол Пашинян заявил, что в его отношениях с Путиным нет тёмных углов
- 15.06-22:11 Тариф на газ не касается армяно-российских отношений, это внутриармянская проблема: Никол Пашинян
- 15.06-21:32 Государственный долг Италии достиг исторического максимума
- 15.06-20:47 Предстоящие на 16 июня мероприятия
- 15.06-19:58 Армен Саркисян дал интервью казахстанской съемочной группе
- 15.06-19:37 Армия обороны Арцаха призывает пользователей социальных сетей воздерживаться от подрывающих авторитет армии действий
- 15.06-19:25 Премьер-министр направил телеграмму соболезнования в связи со смертью продюсера и филантропа Лео Саркисяна
- 15.06-19:11 Президент Армении назначил судью Апелляционного гражданского суда
- 15.06-19:08 Никол Пашинян принял Кшиштофа Пендерецкого и его жену
- 15.06-19:01 Обсужден ряд вопросов дальнейшего развития армяно-китайского сотрудничества
- 15.06-18:57 Франция сегодня находится ближе к Армении, чем когда-либо: Никол Пашинян принял посла Франции
- 15.06-18:54 Запрету подлежат только животные из отряда приматов: Россельхознадзор уточнил сообщение о запрете ввоза животных из Армении
- 15.06-18:38 Сотруднику полиции предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста
- 15.06-18:04 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-06-18
- 15.06-18:03 Азиатские индексы - 15-06-18
- 15.06-18:03 Предстоящие на 16 июня мероприятия
- 15.06-17:46 Трамп сообщил, что в воскресенье "позвонит в Северную Корею"
- 15.06-17:43 Во Франции намерены создать конкурента Netflix
- 15.06-17:36 Начальник Полиции Армении представил своего новоназначенного заместителя
12:23, 09.06.2018
Просмотрели 1961 раз Армянская сторона позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте
16:54, 10.06.2018
Просмотрели 1931 раз Робер Гедигян в своих фильмах видит силу для преодоления трудностей в Армении — начался ретроспективный показ
11:18, 09.06.2018
Просмотрели 1315 раз Спектакль о героях Апрельской войны взволновал супругу премьера и министра культуры
16:00, 10.06.2018
Просмотрели 1260 раз Премьер Армении посетит Москву на следующей неделе
16:18, 12.06.2018
Просмотрели 1170 раз Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство РФ и поздравил руководство РФ с Днем России