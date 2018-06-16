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СНБ проводит действия в Эчмиадзине, в том числе и в особняке Манвела Григоряна


СНБ Армении проводит специальные действия в Эчмиадзине.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь СНБ Самсон  Галстян. «Я сейчас могу  подтвердить, что в Эчмиадзине проводятся действия, и не  только  в  особняке Манвела Григоряна. Дополнительная информация будет позже», - сказал он.

Корреспондент Арменпресс утром видел сотрудников Службы  национальной  безопасности у  особняка Артура Асатряна.

 




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