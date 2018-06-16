СНБ проводит действия в Эчмиадзине, в том числе и в особняке Манвела Григоряна

СНБ Армении проводит специальные действия в Эчмиадзине.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь СНБ Самсон Галстян. «Я сейчас могу подтвердить, что в Эчмиадзине проводятся действия, и не только в особняке Манвела Григоряна. Дополнительная информация будет позже», - сказал он.

Корреспондент Арменпресс утром видел сотрудников Службы национальной безопасности у особняка Артура Асатряна.