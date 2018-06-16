На одной из станций метро применен газовый пистолет — подозреваемые выявлены

15 июня в 14.30 в полицию поступил сигнал о том, что на станции «Барекамутюн» люди задыхаются от газа.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, выехавшая на место оперативная группа выяснила, что в подземном переходе станции в 14.25 часов граждане Армен М. и Владислав В., проявили полное неуважение к общественности: Владислав В. Своим газовым 8-миллиметровым пистолетом типа 6-П-36 выстрелил в гражданина.

В тот же день в 15.45 часов на ул. А.Акопяна задержаны и доставлены в полицию подозреваемые в хулиганстве Армен М. и Владислав В. Пистолет конфискован.

Армен М. и Владислав В. Отпущены под подписку.

Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

Ведется следствие.