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На одной из станций метро применен газовый пистолет — подозреваемые выявлены


15 июня в 14.30 в полицию поступил сигнал о том, что на станции «Барекамутюн» люди задыхаются от газа.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, выехавшая на  место оперативная группа выяснила, что в подземном переходе  станции в 14.25 часов граждане Армен М. и Владислав В., проявили полное  неуважение  к общественности: Владислав В. Своим газовым 8-миллиметровым пистолетом типа 6-П-36 выстрелил в  гражданина.   

В тот же день в 15.45 часов на ул. А.Акопяна задержаны и доставлены в  полицию  подозреваемые  в хулиганстве Армен М. и Владислав В. Пистолет конфискован.

Армен М. и Владислав В. Отпущены  под подписку.

Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы.

Ведется следствие.

 

 




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