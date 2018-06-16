Европейские индексы - 15-06-18

МОСКВА, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.74% и составил 13010.55 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.48% и составил 5501.88 пункта, британский FTSE снизился на 1.70% и составил 7633.91 пункта, а российский RTSI снизился на 2.10% и составил 1117.04 пункта.