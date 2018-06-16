Цены на цветные металлы - 15-06-18

ЛОНДОН, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.42% и составила 2266.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.14% и составила 7201.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.12% и составила 2474.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.03% и составила 15255.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 20900.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.31% и составила 3186.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.61% и составила 81000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.