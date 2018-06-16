Мундиаль-2018: сегодняшние встречи

В третий день на ЧМ-2018 в борьбу вступят сборные групп С и D.

Как передает Арменпресс, сегодня в 14:00 (время ереванское) встретятся сборные Франции и Австрии (группа С), в 17:00 – Аргентина-Испания (группа D).

В 20:00 – сыграют сборные Перу и Дании (группа С), а в 23:00 – Хорватия-Нигерия (группа D).

Накануне состоялись 3 встречи: команда Уругвая победила сборную Египта с минимальным счетом, так же сыграла командаИрана против Марокко, а матч Португалия-Испания завершился вничью.

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Фото - FIFA