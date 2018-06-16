Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Мундиаль-2018: сегодняшние встречи


В третий день на ЧМ-2018 в  борьбу вступят сборные групп С и D.

Как  передает Арменпресс, сегодня в 14:00 (время ереванское) встретятся сборные Франции и Австрии (группа С), в 17:00 – Аргентина-Испания (группа D).

В 20:00 – сыграют сборные Перу и Дании (группа С), а в  23:00 – Хорватия-Нигерия (группа D). 

Накануне состоялись 3 встречи: команда Уругвая победила сборную Египта  с  минимальным счетом, так  же  сыграла командаИрана против  Марокко, а матч Португалия-Испания завершился вничью.

Другие  новости о Мундиале  здесь.

 

Фото -  FIFA




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Чемпионат мира по футболу 2018"
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации