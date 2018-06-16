Аронян делит 2-3 места после 9 туров по блиц-шахматам

Член национальной сборной Армении Левон Аронян остается в числе лидеров на Grandchesstour.

Как передает Арменпресс, после быстрых шахмат, гроссмейстеры теперь померятся силами в блице. Сыграно 9 партий. Аронян выиграл в 4 партии, во 2-1 – проиграл, 3 партии провел вничью.

Теперь у Ароняна 16,5 очков из 27 возможных, и он делит 2-3 места.

Гроссмейстерам предстоят 18 туров по рапиду. 15 и 16 июня состоятся первые партии. Участвуют: Левон Аронян, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Максим Вашье-Лаграв, АнишГири, Сергей Карякин, Уэсли Со, Хикару Накамура, Александр Грищук, Вишванатан Ананд.