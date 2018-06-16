Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Аронян делит 2-3 места после 9 туров по блиц-шахматам


Член национальной  сборной  Армении  Левон  Аронян остается в  числе лидеров на Grandchesstour.

Как  передает Арменпресс, после  быстрых шахмат,  гроссмейстеры  теперь померятся силами в блице. Сыграно 9 партий. Аронян выиграл в  4  партии, во 2-1 – проиграл, 3 партии провел вничью.

Теперь у  Ароняна 16,5 очков  из 27 возможных, и он делит 2-3 места.

Гроссмейстерам предстоят 18 туров по рапиду. 15 и 16 июня состоятся первые  партии. Участвуют: Левон Аронян, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Максим Вашье-Лаграв, АнишГири, Сергей  Карякин, Уэсли Со, Хикару Накамура, Александр Грищук, Вишванатан Ананд.




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