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Никол Пашинян дал интервью агентству Russia Today


Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью международному информационному агентству Russia Today. Арменпресс представляет видео интервью.




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