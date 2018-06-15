Никол Пашинян заявил, что в его отношениях с Путиным нет тёмных углов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным очень хорошими, прямыми отношениями. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер сказал в эксклюзивном интервью RT.

“Эти отношения складывались с первых минут. Я могу сказать, что наши отношения — это отношения без тёмных углов. Это очень важно. Мы всё обсуждаем прямо. Все вопросы ставим прямо. И отвечаем на них прямо. Владимир Владимирович — такой человек. Как я понимаю, для него очень удобен такой стиль общения, и, честно говоря, для меня тоже удобен этот стиль. Я могу сказать точно, что наши отношения развиваются очень быстро и очень конструктивно”, - отметил премьер.

Коснувшись вопроса, может ли такая частота визитов в Россию говорить о том, что те люди, которые опасались отдаления двух стран, ошибались, Пашинян ответил: “Да, конечно”. По его словам, есть люди, которые хотят всё это представить в другом свете.

“Сейчас об этом очень многие говорят, много публикаций в российской прессе, авторы которых не очень хорошо понимают, что произошло в Армении. Есть люди, которые хотят всё это представить в другом свете. Они хотят представить, что в Армении к власти пришли антироссийские силы. Но в процессе армянской революции вообще не было никакого геополитического и внешнеполитического контекста. Не было никакого геополитического заговора. Это был чисто внутренний, армянский процесс. И в итоге этого процесса мы говорим, что не будет реверса во внешней политике Армении. Почему мы так говорим? Потому что у того народа, который произвёл эту революцию, не было проблем с внешней политикой Армении. И поэтому у него не было внешнеполитических требований. Мы в правительстве — представители народа, который победил во время революции. Мы должны действовать в тех рамках, соответственно тому содержанию, которое было у того политического процесса, у «бархатной революции»”, - сказал премьер.

Коснувшись самых проблемных вопросов, Пашинян сказал, что на данный момент никаких проблемных вопросов нет.

“Россия и Армения — суверенные страны. Я думаю, во многом интересы наших стран соответствуют друг другу, но могут быть какие-то нюансы, где могут и не соответствовать. Главное — та атмосфера, в которой мы будем все эти вопросы обсуждать. Я думаю, что сумеем достигнуть согласия”, - заключил премьер.