Тариф на газ не касается армяно-российских отношений, это внутриармянская проблема:  Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает проблему с ценой на газ внутриармянской, и она не касается отношений с Россией. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер сказал в эксклюзивном интервью RT.

“В ходе обсуждения мы пришли к выводу, что это внутриармянская проблема. Потому что на границе Армения получает дешёвый газ из России. Но от границы до дома потребителя цена газа удваивается. Эту проблему мы должны обсудить и понять внутри Армении. Это не касается наших отношений с Россией”, - сказал Пашинян.

На вопрос, собирается ли Армения пересматривать цену, Пашинян ответил: “ Конечно, мы надеемся получить более дешёвый газ. Мы понимаем, что это эксклюзивная цена для Армении. Но нам бы хотелось более эксклюзивной цены. Будем эти вопросы обсуждать, и надеюсь, что у нас будет успех”.