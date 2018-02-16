Предстоящие на 16 июня мероприятия
20:47, Июнь 15, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:32 Государственный долг Италии достиг исторического максимума
- 20:47 Предстоящие на 16 июня мероприятия
- 19:58 Армен Саркисян дал интервью казахстанской съемочной группе
- 19:37 Армия обороны Арцаха призывает пользователей социальных сетей воздерживаться от подрывающих авторитет армии действий
- 19:25 Премьер-министр направил телеграмму соболезнования в связи со смертью продюсера и филантропа Лео Саркисяна
- 19:11 Президент Армении назначил судью Апелляционного гражданского суда
- 19:08 Никол Пашинян принял Кшиштофа Пендерецкого и его жену
- 19:01 Обсужден ряд вопросов дальнейшего развития армяно-китайского сотрудничества
- 18:57 Франция сегодня находится ближе к Армении, чем когда-либо: Никол Пашинян принял посла Франции
- 18:54 Запрету подлежат только животные из отряда приматов: Россельхознадзор уточнил сообщение о запрете ввоза животных из Армении
- 18:38 Сотруднику полиции предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста
- 18:04 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-06-18
- 18:03 Азиатские индексы - 15-06-18
- 18:03 Предстоящие на 16 июня мероприятия
- 17:46 Трамп сообщил, что в воскресенье "позвонит в Северную Корею"
- 17:43 Во Франции намерены создать конкурента Netflix
- 17:36 Начальник Полиции Армении представил своего новоназначенного заместителя
- 17:34 Илон Маск построит систему скоростных подземных поездов до аэропорта Чикаго
- 17:25 Президент Армении Армен Саркисян принял посла Ирана
- 17:17 США официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
- 16:54 СМИ: ТВ КНДР показало фильм о визите Ким Чен Ына в Сингапур
- 16:48 Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил новых советников
- 16:32 Футбольные фанаты со всего мира собрались в Москве
- 16:23 СМИ: Иордания отозвала своего посла из Ирана
- 16:16 Россельхознадзор с 14 июня ввел временный запрет на ввоз животных из Армении
- 16:06 Самвел Бабаян на свободе
- 15:55 Юлия Тимошенко предложила ввести на Украине парламентскую республику с должностью канцлера
- 15:48 Большинство французов назвали Трампа агрессивным и опасным
- 15:42 СМИ: Трамп намерен ввести пошлины в 25% на импортные автомобили
- 15:20 К ЕврАзЭС хотят присоединиться 40 стран, заявил Назарбаев
- 15:17 Все телезрители Ucom насладятся просмотром телевизионных каналов семейства Viasat
- 14:58 Премьер-министр потребовал от начальника полиции не увеличивать поводы для налагания штрафов
- 14:53 Похищение картины Бэнкси попало на видео
- 14:47 НАТО не обеспечивает безопасность Турции, заявил кандидат в президенты
- 14:43 Генсек ООН посетит Москву
20:03, 08.06.2018
Просмотрели 2172 раз Александр Лапшин считате, что смерть Этнони Бурдена может быть связана с его фильмом про Карабах
20:27, 08.06.2018
Просмотрели 1990 раз Азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу: МИД Республики Арцах
12:23, 09.06.2018
Просмотрели 1905 раз Армянская сторона позволила мирным азербайджанским гражданам на короткое время подойти к кладбищу в Гюннуте
16:54, 10.06.2018
Просмотрели 1886 раз Робер Гедигян в своих фильмах видит силу для преодоления трудностей в Армении — начался ретроспективный показ
18:18, 08.06.2018
Просмотрели 1866 раз Азербайджан накопил на линии соприкосновения воинские подразделения с апреля текущего года: Давид Бабаян