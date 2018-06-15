Армен Саркисян дал интервью казахстанской съемочной группе

Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан в рамках празднования 20-летия Астаны планирует выпустить документальный фильм, посвященный этой юбилейной дате, а также включить в него поздравления от глав государств СНГ в адрес Президента РК и народа Казахстана. Об этом сообщили “Арменпресс” в пресс службе посольства Республики Казахстан в Республике Армения.

Сегодня в Ереване Генеральный директор данного телерадиокомплекса Ерлан Бекхожин встретился с Президентом Армении Арменом Саркисяном, где в ходе эксклюзивного интервью казахстанской съемочной группе глава армянского государства отметил историческую роль Президента РК Н.Назарбаева, инициировавшего основание новой столицы Казахстана. Также собеседники обсудили современное развитие Астаны, расширение её международной известности и потенциала.

Планируется, что фильм выйдет на телевизионные экраны казахстанских каналов в начале июля 2018 года, в дни празднования юбилея Астаны.