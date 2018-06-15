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Армия обороны Арцаха призывает пользователей социальных сетей воздерживаться от подрывающих авторитет армии действий


Армия обороны Респубики Арцах призывает пользователей социальных сетей воздерживаться от подрывающих авторитет армии действий. Как сообщает Арменпресс, в заявлении пресс-службы министерства обороны Арцаха говорится:

“Министерство обороны Республики Арцах с сожалением отмечает, что, несмотря на наши неоднократные заявления, в социальных сетях продолжают появляться записи, которые подрывают репутацию армии и, следовательно, становятся причиной беспочвенных жалоб в обществе.

Учитывая степень опасности таких “инициатив” в интернете, мы еще раз призываем пользующихся соцсетями наших соотечественников воздерживаться от такого злонамеренного поведения, а также просит, если действительно знаете о случае правонарушения или социальной несправедливости в армии, то обратитесь в министерство обороны Республики Арцах.

Будьте уверены, что командование ВС Арцаха всегда готово к искреннему и беспристрастному сотрудничеству”.




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