Запрету подлежат только животные из отряда приматов: Россельхознадзор уточнил сообщение о запрете ввоза животных из Армении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) информирует о допущенной неточности в предыдущем сообщении относительно введения временного запрета на поставки всех видов животных из Армении. Так, запрету подлежат только животные из отряда приматов. Как сообщает Арменпресс, на сайте ведомства отмечается, что предыдущее сообщение следует считать недействительным.

"Запрету подлежат только животные из отряда приматов. Данные ограничения введены по причине выявления Россельхознадзором неоднократных нарушений при документальном и физическом контроле ввоза указанных животных из Армении", - сообщает Россельхознадзор.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ сообщала, что “в целях защиты территории Российской Федерации от заноса особо опасных заболеваний, общих для человека и животных, Россельхознадзор с 14 июня 2018 года вводит временные ограничения на ввоз из Республики Армения в Российскую Федерацию всех видов живых животных, птиц, рептилий, амфибий, гидробионтов. Исключение составляют перемещаемые владельцами для личного пользования собаки, кошки, хорьки, фретки, норки, а также попугаи и канарейки в количестве не более 2 голов”.