Сотруднику полиции предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Специальная следственная служба Армении в ходе следствия получила необходимые сведения для подтверждения факта, что старший оперуполномоченный полиции С.Т. препятствовал профессиональной деятельности журналиста Тирайра Мурадяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Сотруднику полиции С.Т. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 164 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного кодекса Армении.