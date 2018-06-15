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Сотруднику полиции предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста


Специальная следственная служба Армении в ходе следствия получила необходимые сведения для подтверждения факта, что старший оперуполномоченный полиции С.Т. препятствовал профессиональной деятельности журналиста Тирайра Мурадяна. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Сотруднику полиции С.Т. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 164 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) Уголовного кодекса Армении.




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