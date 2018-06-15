Государственный долг Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума, превысив 2,311 триллиона евро, сообщил в пятницу центральный банк страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным Banca d'Italia (ЦБ), только в течение апреля величина суверенной задолженности выросла на 9,3 миллиарда евро. Этот рост произошел в основном вследствие увеличения массы наличных денег, находящихся в обращении, а также в результате повышения расходов центральной госадминистрации.