Азиатские индексы - 15-06-18

ТОКИО, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 22851.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.29% и составил 1789.04 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.73% и составил 3021.90 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 30309.49 пункта.