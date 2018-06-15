Азиатские индексы - 15-06-18
ТОКИО, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 22851.75 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.29% и составил 1789.04 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.73% и составил 3021.90 пункта, а HANG SENG снизился на 0.43% и составил 30309.49 пункта.
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