Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен в воскресенье провести телефонный разговор с КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе эфира на телеканала Fox News президента спросили, как он намерен отметить предстоящий День отца, который в США отмечается в ближайшее воскресенье.

"Я буду работать. Я буду звонить в Северную Корею", — сказал Трамп.

Он добавил, что в пятницу ему позвонит президент Франции Эммануэль Макрон, с которым он намерен обсудить вопросы торговли США и ЕС.