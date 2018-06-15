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Трамп сообщил, что в воскресенье "позвонит в Северную Корею"


Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен в воскресенье провести телефонный разговор с КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В ходе эфира на телеканала Fox News президента спросили, как он намерен отметить предстоящий День отца, который в США отмечается в ближайшее воскресенье.

"Я буду работать. Я буду звонить в Северную Корею", — сказал Трамп.

Он добавил, что в пятницу ему позвонит президент Франции Эммануэль Макрон, с которым он намерен обсудить вопросы торговли США и ЕС.

 

 




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