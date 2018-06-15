Начальник Полиции Армении представил своего новоназначенного заместителя

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян 15 июня представил членам Коллегии, руководящему составу Полиции и начальникам областных управлений новоназначенного заместителя начальника Полиции Вардана Мовсисяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, Валерий Осипян поблагодарил бывшего заместителя начальника Полиции Анубаха Гамбаряна за проделанную работу, затем коснулся ряда проблем охраны общественного порядка, в частности, регулирования деятельности ночных клубов, обеспечения надлежащего порядка в общественных местах во время чемпионата мира по футболу, контроля безопасности букмекерских контор и т. д.

Руководителям соответствующих подразделений было поручено принять все меры для раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в предыдущие годы.

В ходе встречи были даны конкретные указания и поручения относительно организации службы.