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Илон Маск построит систему скоростных подземных поездов до аэропорта Чикаго


The Boring Company Илона Маска получила многомиллионный контракт на строительство высокоскоростной подземной железной дороги в чикагский аэропорт О'Хара из центра города, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ожидается, что создание новой системы сообщения позволит сократить время поездки до аэропорта с 40 минут до 12. Поезда по туннелям будут двигаться со скоростью выше 100 миль в час (160 км/ч).

Boring Company уже получила заказ на строительство высокоскоростной дороги до аэропорта Лос-Анджелеса. В планах компании соединить подземными магистралями основные города США.

Проект будет реализован на средства частных инвесторов. Сумма инвестиций не называется, но, по мнению аналитиков, она может составить около $1 млрд.

 

 




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