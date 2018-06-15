Президент Армении Армен Саркисян принял посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджади.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян отметил, что Армения придает большое значение межгосударственным основанным на многовековой дружбе между двумя народами отношениям высокого уровня, которые дают хорошую возможность для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны согласились с тем, что в армяно-иранских экономических отношениях по-прежнему сохраняется огромный неиспользованный потенциал, и необходимо продолжить последовательную работу по его реализации.

Была подчеркнута важность активизации проектов двусторонней повестки дня, а также временного соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС, которое открывает широкие возможности сотрудничества.