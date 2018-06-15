СМИ: ТВ КНДР показало фильм о визите Ким Чен Ына в Сингапур

Государственное телевидение КНДР продемонстрировало в пятницу фильм, посвященный поездке лидера страны Ким Чен Ына в Сингапур. Как сообщает агентство Yonhap, помимо рассказа о заслугах главы государства, в ленте сделан заметный акцент на инфраструктуру и экономические достижения города-государства как образца для подражания.

В фильме длительностью 42 минуты под названием "Эпохальная встреча, которая стала началом новой истории между КНДР и США", показаны основные моменты пребывания Ким Чен Ына в Сингапуре, включая встречу с президентом США Дональдом Трампом и ночную поездку по городу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.