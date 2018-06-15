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Футбольные фанаты со всего мира собрались в Москве


Фестиваль болельщиков в Москве в первый день работы посетили около 67 тысяч человек. 

Первая трансляция игр чемпионата мира по футболу состоялась на Фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах 14 июня. Зрители увидели торжественную церемонию открытия и первый матч турнира, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Всего за время работы площадки (с 15:00 до 22:00) Фестиваль болельщиков FIFA посетило порядка 67 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что трансляция велась на большом экране площадью 144 квадратных метров, а также на шести дополнительных экранах высокого качества.




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