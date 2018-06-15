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СМИ: Иордания отозвала своего посла из Ирана


Иорданское Хашимитское Королевство отозвало своего посла Абдаллаха Сулеймана Абу Руммана из Исламской Республики Иран. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, решение было принято Советом министров королевства в связи с проводимой Ираном политикой вмешательства в дела стран Ближнего Востока. Отмечается, что Иордания стремится к региональной безопасности, в особенности в Саудовской Аравии и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

В последние годы противостояние между Ираном и Саудовской Аравией заметно обострилось из-за кризиса в Йемене. Выступающий на стороне правительственных сил Эр-Рияд считает, что Тегеран оказывает поддержку мятежным хуситам и поставляет им оружие.



 




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