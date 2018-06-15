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Большинство французов назвали Трампа агрессивным и опасным


Большинство французов негативно относятся к президенту США Дональду Трампу, считая его агрессивным и опасным человеком, свидетельствуют результаты опроса для газеты Le Figaro.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, согласно итогам опроса, 71% респондентов заявили, что отрицательно оценивают американского президента и его деятельность.

Кроме того, 86% опрошенных назвали Трампа "агрессивным" человеком. Около 80% французов посчитали президента США "расистом", а 81% респондентов - "опасным".

Участникам опроса также было предложено оценить недавний саммит, в котором принял участие Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. 70% респондентов назвали эту встречу "пиар-ходом", результаты которого не смогут впоследствии привести к установлению мира в регионе.

Опрос проводился 13-14 июня, в нем приняли участие более 1 тыс. французов.

 

 

 




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