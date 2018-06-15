СМИ: Трамп намерен ввести пошлины в 25% на импортные автомобили

Президент США Дональд Трамп намерен ввести 25%-ные пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства и запасных частей к ним в рамках стратегии по защите американских экономических интересов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу американская газета Politico.

"Трамп считает введение пошлин на импортные автомобили важной частью своей среднесрочной стратегии, - цитирует издание неназванного высокопоставленного представителя администрации США. - Президент рассматривает введение заградительных импортных пошлин на автомобили как попытку стимулирования американской экономики".

По словам собеседника газеты, введение указанных импортных пошлин имеет и политическую подоплеку. "Это попытка представить Республиканскую партию и действующую администрацию в качестве защитников американских рабочих с целью усиления их политических позиций в преддверии промежуточных выборов в стране 6 ноября 2018 года", - сказал чиновник.

На сегодняшний день на иномарки приходится более трети американского автомобильного рынка. Из 17,3 млн автомашин, проданных на территории страны в минувшем году, местного производства было около 11 млн. Суммарный объем поставок иностранных автомобилей и запчастей в США в 2017 году превысил $228 млрд. При этом производственные возможности американских автомобильных заводов, согласно данным газеты, были задействованы на 80%.

