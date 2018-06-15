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К ЕврАзЭС хотят присоединиться 40 стран, заявил Назарбаев


Сорок стран хотят стать наблюдателями или вступить в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу президент Казахастана Нурсултан Назарбаев.

"Еще сорок стран желают быть наблюдателями в этом союзе, вступить", — сказал он, выступая в Казанском федеральном университете.

По его словам, ЕврАзЭС "показывает сейчас хороший результат". Назарбаев добавил, что только за прошлый год торговля между членами союза увеличилась почти в тридцать раз.

 

 

 

 




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