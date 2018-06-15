Все телезрители Ucom насладятся просмотром телевизионных каналов семейства Viasat

С 15 июня по 15 июля все абоненты U!TV, независимо от типа подписки, имеют возможность смотреть самые популярные телеканалы семейства Viasat. В частности абоненты насладятся качественной и уникальной телепродукцией каналов ViP Premiere HD, ViP Comedy HD, Viasat History и Da Vinci Learning. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Ucom.

При нажатии на 55 кнопку телезрители подключатся к телеканалу Viasat History, который повествует об истории древнейшей и современной цивилизаций, создает доступ к величайшим открытиям, рассказывает о технике и науке, о спорте, музыке, военных и коммерческих делах.

57 образовательный телеканал Da Vinci Learning предоставит возможность познать мир и получить непрерывное образование в разных сферах.

159 канал в сети Ucom - VIP Premiere HD – предназначен для всех, кто следит за новинками киноиндустрии и хочет насладиться новинками голливудского проката в кругу своих близких.

113 канал VIP Comedy HD предлагает высококлассные комедии.

Зрители смогут добавить указанные телеканалы в свой основной список каналов в случае, если им понравится предложенный контент.