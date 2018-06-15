Премьер-министр потребовал от начальника полиции не увеличивать поводы для налагания штрафов

Законопроект «О внесении изменений в Закон «О Полиции» был одобрен на заседании правительства Армении 15 июня. Как передает «Арменпресс», по поручению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, мобильные радары применяться не будут.

В ответ на вопрос Пашиняна, какие виды мобильных видеокамер применяются полицией, ему ответили, что 3 вида: устанавливаемые на машинах ДП, устанавливаемые на одежде сотрудников ДП и на машинах, которые фиксируют на дорогах нарушения. Начальник полиции Осипян разъяснил, что предлагаемые регуляции относятся к последним.

«Мы впадаем в противоречие. Говорим, что надо меньше штрафовать людей, а теперь хотим увеличить число этих патрульных машин, чтобы еще больше штрафовать. Что касается видеокамер, установленных на форме полицейских, то каковы гарантии того, что полицейский заранее предупредит гражданина о том, что его снимают? Мы сформировали политическую задачу – прекратить постоянное штрафование граждан, сейчас вы обсуждаете – как штрафовать их больше. Прекратите эти преследования граждан. Может, внедрим систему предупреждений. Прошу, требую, приказываю – не надо увеличивать поводы для налагания штрафов», - отметил Пашинян, добавив, что таким образом они возвращаются к старым методам, что недопустимо.