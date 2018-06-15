НАТО не обеспечивает безопасность Турции, заявил кандидат в президенты

НАТО не обеспечивает безопасность Турции, альянс создает хаос в исламских странах. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции от исламистской Партии счастья Темель Карамоллаоглу.

"Что касается НАТО, то мы изначально вступили туда в силу определенных обстоятельств. Но мы постоянно видим одностороннее понимание НАТО этого союзничества. Со стороны НАТО нет серьезного вклада по отношению к нашей безопасности. После развала СССР НАТО изменило свою стратегию, проекты альянса направлены на создание хаоса в исламских странах, мы это тоже не приемлем", — сказал Карамоллаоглу.

По его словам, Турция настроена развивать отношения с Ираном, Россией, а также Ираком, Сирией, Египтом и другими арабскими странами. "Эти отношения нужно обязательно укреплять и дальше, это может принести различные альтернативы в регион", — отметил собеседник агентства.

Он раскритиковал внешнюю политику США, которые, по его словам, традиционно занимают одностороннюю позицию. "Приход Дональда Трампа еще более усугубил ситуацию. К сожалению, Трамп проводит весьма разбалансированную политику, не признает даже те договоренности, которые были достигнуты до него. Как он сам никому не доверяет, так никто не доверяет и ему", — добавил Карамоллаоглу.