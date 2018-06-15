Генсек ООН посетит Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Россию 20-21 июня, в ходе визита запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"20-21 июня генеральный секретарь ООН посетит Россию по приглашению президента РФ [Владимира Путина], - сказала дипломат. - Запланированы переговоры с министром иностранных дел России, запланирована беседа также с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Гутерриш выступит на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай", посетит матч чемпионата мира по футболу".



