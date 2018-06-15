Кинологи и служебные собаки российской военной базы в Армении пройдут тренировку выносливости в горах

Прибывшие военнослужащие кинологи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к тренировкам со служебными собаками на высокогорном полигоне «Камхуд».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, учебный курс кинологов по дрессировке служебных собак и подготовке их к несению караульной службы будет проводиться в течение месяца квалифицированными специалистами в условиях жаркого климата на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Военнослужащие вместе с собаками будут регулярно тренироваться для повышения уровня выносливости, совершать марш-броски на дистанции от 1,5 до 3 км и проводить стрельбы по мишеням, имитирующим нарушителей границы караульного поста.

Завершится подготовка выполнением нормативов вожатыми вместе со служебными собаками по преодолению специальной 300-метровой полосы препятствий.

В специализированных занятиях задействовано около 20 кинологов со своими питомцами.